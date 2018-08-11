Torinodan Adem Ljajicin adı Beşiktaş ile anılıyor! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Torino'dan Adem Ljajic'in adı Beşiktaş ile anılıyor!

    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 18:55:45 Güncelleme: 18:56:42
    Torino'dan Adem Ljajic'in adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    Torinodan Adem Ljajicin adı Beşiktaş ile anılıyor!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir 10 numara gündeme geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Torino'dan Adem Ljajic'in adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    • 8
    Torinodan Adem Ljajicin adı Beşiktaş ile anılıyor!

    İtalyan basınına göre Torino'dan ayrılması beklenen Adem Ljajic için Beşiktaş da devreye girdi.

    Torino'dan Adem Ljajic'in adı Beşiktaş ile anılıyor!
    • 3
    • 8
    Torinodan Adem Ljajicin adı Beşiktaş ile anılıyor!
    Torino'dan Adem Ljajic'in adı Beşiktaş ile anılıyor!
    • 4
    • 8
    Torinodan Adem Ljajicin adı Beşiktaş ile anılıyor!

    Kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Torino, kaynak yaratabilmek için Adem Ljajic'i transfer listesine koyarken, Sırp yıldız ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş da yer alıyor.

    Torino'dan Adem Ljajic'in adı Beşiktaş ile anılıyor!
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    • 8
    Torinodan Adem Ljajicin adı Beşiktaş ile anılıyor!

    İtalyan basınında yer alan haberde yıldız oyuncu için Beşiktaş, Spartak Moskova ve Marsilya'nın devrede olduğu belirtildi.

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