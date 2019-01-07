Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a teklif götürdü. Ancak sarı-kırmızılılar hiç beklemediği bir cevap aldı...
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:46:20
Güncelleme: 11:49:06
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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın ardından transferde rotayı Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'a çevirirken, iki futbolcuyla da anlaşma sağladı, işi beklemeye aldı.
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcuların kadroda düşünülmemesi büyük bir avantaj olarak değerlendirilirken, iki kulübün de yüksek maliyet nedeniyle oyunculardan kurtulmak istemesi, sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırıyor.
Serdar Aziz yıllık 2 milyon euro garanti para alırken, lig ve Avrupa'daki her galibiyete 15, beraberliğe de 5 bin euro prim kazanıyor.
Tolgay da siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.6 milyon euro kazanıyor.
Futbolcuların yüksek maaşları Finansal Fair Play kıskacındaki iki kulüp için oldukça yüksek olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim transfer için acele etmiyor.