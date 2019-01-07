Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcuların kadroda düşünülmemesi büyük bir avantaj olarak değerlendirilirken, iki kulübün de yüksek maliyet nedeniyle oyunculardan kurtulmak istemesi, sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırıyor.