Tolgay Arslandan Galatasaraya flaş cevap! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Tolgay Arslan'dan Galatasaray'a flaş cevap! "Fenerbahçe..."

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a teklif götürdü. Ancak sarı-kırmızılılar hiç beklemediği bir cevap aldı...
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:46:20 Güncelleme: 11:49:06
Tolgay Arslandan Galatasaraya flaş cevap! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın ardından transferde rotayı Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'a çevirirken, iki futbolcuyla da anlaşma sağladı, işi beklemeye aldı.

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Tolgay Arslandan Galatasaraya flaş cevap! Fenerbahçe...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcuların kadroda düşünülmemesi büyük bir avantaj olarak değerlendirilirken, iki kulübün de yüksek maliyet nedeniyle oyunculardan kurtulmak istemesi, sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırıyor.

Tolgay Arslandan Galatasaraya flaş cevap! Fenerbahçe...

Serdar Aziz yıllık 2 milyon euro garanti para alırken, lig ve Avrupa'daki her galibiyete 15, beraberliğe de 5 bin euro prim kazanıyor.

Tolgay Arslandan Galatasaraya flaş cevap! Fenerbahçe...

Tolgay da siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.6 milyon euro kazanıyor.

Tolgay Arslandan Galatasaraya flaş cevap! Fenerbahçe...

Futbolcuların yüksek maaşları Finansal Fair Play kıskacındaki iki kulüp için oldukça yüksek olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim transfer için acele etmiyor.

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