Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket - Galeri - Fotomaç
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Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket
Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir hareket geldi.
10 Ocak 2019 Perşembe, 09:56:59
Güncelleme: 09:58:08
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Tolgay Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir hamle sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan neden oldu.
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Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi takip etmeye başlaması dikkat çekti.
28 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma gitmek istediği iddia edilirken, Instagram hesabından Mehmet Ekici'yi de takibe alması taraftarları daha da heyecanlandırdı.
Tolgay Arslan, kulübü Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı tutuluyor ve siyah-beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.