Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir hareket geldi.
10 Ocak 2019 Perşembe, 09:56:59 Güncelleme: 09:58:08
Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Tolgay Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir hamle sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan neden oldu.

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Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi takip etmeye başlaması dikkat çekti.

Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket

28 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma gitmek istediği iddia edilirken, Instagram hesabından Mehmet Ekici'yi de takibe alması taraftarları daha da heyecanlandırdı.

Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket


Tolgay Arslan, kulübü Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı tutuluyor ve siyah-beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket
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