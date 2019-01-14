Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Tolgay Arslan'da yeni gelişme! Beşiktaş'tan şok Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Tolgay Arslan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 15:46:23
Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve Antalya'da gerçekleştirilen kamp kadrosuna dahil etmediği Tolgay Arslan'a Fenerbahçe talip olmuştu.

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Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı

Tolgay'ın Ozan Tufan takası ile Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti ancak Ozan'ın Alanyaspor'a kiralanması sonrası bu takas planı suya düştü.

Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı

İki kulübün görüşme halinde olduğu 28 yaşındaki futbolcunun transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan için yapılan transfer görüşmeleri durma noktasına geldi.

Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay için siyah beyazlıların kapısını çalan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon euro bonservis bedeli önermişti.

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