Tolgay Arslanda yeni gelişme! Beşiktaştan şok Fenerbahçe kararı

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Tolgay Arslan'da yeni gelişme! Beşiktaş'tan şok Fenerbahçe kararı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Tolgay Arslan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 15:46:23
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve Antalya'da gerçekleştirilen kamp kadrosuna dahil etmediği Tolgay Arslan'a Fenerbahçe talip olmuştu.
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Tolgay'ın Ozan Tufan takası ile Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti ancak Ozan'ın Alanyaspor'a kiralanması sonrası bu takas planı suya düştü.
İki kulübün görüşme halinde olduğu 28 yaşındaki futbolcunun transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan için yapılan transfer görüşmeleri durma noktasına geldi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay için siyah beyazlıların kapısını çalan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon euro bonservis bedeli önermişti.