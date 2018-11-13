Tolgay Arslana kapı gösterildi

Alacakları için TFF'ye giden, maç arası yemek yiyen Tolgay Arslan'ın bileti kesildi
13 Kasım 2018 Salı, 00:16:54
Güncelleme: 08:06:47
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Beşiktaş yönetimi, kötü sonuçların ardından temizlik operasyonuna başladı. Takım içinde rahatsızlık yarattığı düşünülen Tolgay Arslan'a 'Kulüp bul' denildi
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Beşiktaş ile sezon başı 4 yıllığına sözleşme yenileyen Tolgay Arslan kısa sürede kulüpten kopma noktasına geldi.
İşte krizin sebepleri:
1 YILLIK 2.5 milyon Euro'ya imza atan Tolgay, kulübün içinde olduğu ekonomik krizden takım arkadaşları gibi nasibini aldı. Yabancılara tanınan ödeme önceliği onu da rahatsız etti.
2 BAZI oyuncuların ödemelerini aldıktan sonra UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdını imzalamasının ortaya çıkmasından sonra Tolgay ve Oğuzhan buna yanaşmadı. Yönetimin ödeme tarihi vermesi üzerine iki futbolcu da imza atmayı kabul etti.
TFF'YE GİDİNCE, İPLER KOPTU
3 ANCAK ödeme günü geldiğinde kıyamet koptu. Paranın yatırılmadığını gören Tolgay Arslan, TFF'ye başvurdu. Bu da Beşiktaş yönetimini çıldırttı.