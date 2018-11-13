Tolgay Arslana kapı gösterildi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Tolgay Arslan'a kapı gösterildi

    Alacakları için TFF'ye giden, maç arası yemek yiyen Tolgay Arslan'ın bileti kesildi
    13 Kasım 2018 Salı, 00:16:54 Güncelleme: 08:06:47
    Tolgay Arslana kapı gösterildi

    Beşiktaş yönetimi, kötü sonuçların ardından temizlik operasyonuna başladı. Takım içinde rahatsızlık yarattığı düşünülen Tolgay Arslan'a 'Kulüp bul' denildi

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Tolgay Arslana kapı gösterildi

    Beşiktaş ile sezon başı 4 yıllığına sözleşme yenileyen Tolgay Arslan kısa sürede kulüpten kopma noktasına geldi.

    İşte krizin sebepleri:

    Tolgay Arslana kapı gösterildi

    1 YILLIK 2.5 milyon Euro'ya imza atan Tolgay, kulübün içinde olduğu ekonomik krizden takım arkadaşları gibi nasibini aldı. Yabancılara tanınan ödeme önceliği onu da rahatsız etti.

    Tolgay Arslana kapı gösterildi

    2 BAZI oyuncuların ödemelerini aldıktan sonra UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdını imzalamasının ortaya çıkmasından sonra Tolgay ve Oğuzhan buna yanaşmadı. Yönetimin ödeme tarihi vermesi üzerine iki futbolcu da imza atmayı kabul etti.

    Tolgay Arslana kapı gösterildi

    TFF'YE GİDİNCE, İPLER KOPTU

    3 ANCAK ödeme günü geldiğinde kıyamet koptu. Paranın yatırılmadığını gören Tolgay Arslan, TFF'ye başvurdu. Bu da Beşiktaş yönetimini çıldırttı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN