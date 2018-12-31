Tolgay Arslan tercihini yaptı! Yeni rotası...

HAMLE SIRASI FENERBAHÇE'DE

Tolgay'ın özür dilemiş olmasına ve üzerinden süre geçmesine rağmen kendisi için müspet bir adımın atılmaması üzerine kulübüne kırgın olduğu da gelen haberler arasında. Şimdi Fenerbahçe'den bir hamle bekleniyor.