Tolgay Arslan tercihini yaptı! Yeni rotası...

Beşiktaş'ta affı gündemde olan Fenerbahçe'ye transferi konuşulan ve aynı zamanda Galatasaray'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcu Siyah - Beyazlı yönetimi ters köşe yaptı...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:19:35
Güncelleme: 08:20:47
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Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Beşiktaş'ın kadro dışı olan oyuncusu Tolgay Arslan'dan önemli bir hamle geldi.
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten ve takım arkadaşlarından özür dilediği yazılıp çizilen ve affedilmesi gündemde olan Tolgay'ın Fenerbahçe'ye gitmek istediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ Takvim'in haberine göre; Tolgay'ın hem kulübü Beşiktaş hem de kendisini transfer etmek isteyen Galatasaray'ı es geçip Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylemesi Sarı-Lacivertli kulübün bu transferde elini oldukça güçlendirdi.
HAMLE SIRASI FENERBAHÇE'DE Tolgay'ın özür dilemiş olmasına ve üzerinden süre geçmesine rağmen kendisi için müspet bir adımın atılmaması üzerine kulübüne kırgın olduğu da gelen haberler arasında. Şimdi Fenerbahçe'den bir hamle bekleniyor.
İKİ KULÜP MASAYA OTURACAK Fenerbahçeli kurmayların en kısa sürede Beşiktaş yönetiminden randevu talep edeceği ve transferin şartlarını ve maliyetlerini masaya yatıracağı bildirildi.