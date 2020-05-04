Taraftarı heyecanlandıran haber! Vida'nın yerine o isim geliyor

Bu sezon yaşanan maddi krizin corona virüsü salgını sonrası daha da büyümesiyle bütçeyi yarı yarıya düşürmeyi planlayan Beşiktaş, çareyi Domagoj Vida'da buldu. Tecrübeli Hırvat stoperi göndererek kasayı doldurmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, yerine taraftarın çok sevdiği bir ismi getirecek. İşte detaylar...