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Taraftarı heyecanlandıran haber! Vida'nın yerine o isim geliyor
Bu sezon yaşanan maddi krizin corona virüsü salgını sonrası daha da büyümesiyle bütçeyi yarı yarıya düşürmeyi planlayan Beşiktaş, çareyi Domagoj Vida'da buldu. Tecrübeli Hırvat stoperi göndererek kasayı doldurmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, yerine taraftarın çok sevdiği bir ismi getirecek. İşte detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:37
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Beşiktaş'ta gözler yeni sezon öncesinde yapılacak olan transferlere çevrilirken, yönetimin aldığı 'bütçede indirim' kararı siyah-beyazlıları farklı arayışlara yöneltmiş durumda.
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Önümüzdeki sezonun transfer bütçesini maksimum 30 milyon euro olarak belirleyen yönetim, ilk olarak mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Hırvat stoper Domagoj Vida için devre arasında özellikle İngiltere'den bir çok teklif gelmiş, yönetim bunları kabul etmemişti. Ancak şimdi işler değişti.
MAAŞINDA YÜZDE 60 İNDİRİM YAPMALI
Senelik 3 milyon euro ile takımın şu anda en çok kazanan futbolcusu durumunda bulunan Hırvat stoper Domagoj Vida, Beşiktaş yönetimini oldukça zorluyor.
Gelecek sezon yabancı futbolcuların tavan yıllık ücretini 1 milyon euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar Vida'yı henüz ikna edebilmiş değilken; tam da bu sırada Fransa'dan gelen bir haber Beşiktaş yönetiminin elini güçlendirdi.