Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÜSTÜ KAPALI CEVAP

Önceki gün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski oyuncuları Fenerbahçeli Şener ve Ozan'ı isteyip istemediği sorusuna, "Daha tarih gelmeden alacağım demek olur mu?" diyerek üstü kapalı bir cevap vermişti.