Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaş'a o isimleri teklif edecek

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Tolgay Arslan'ın geleceği netleşmeye başladı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 07:42:48 Güncelleme: 09:02:16
Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

Fenerbahçe, alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden ve sonrasında kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için düğmeye bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

Adı bir dönem Galatasaray ile anılan ve Avrupa'ya transfer olacağı iddia edilen Tolgay Arslan için Ersun Yanal'ın isteği üzerine Fenerbahçe Kulübü harekete geçti.

Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

Ersun Yanal'ın "Takımımda isterim" raporu verdiği Tolgay için önümüzdeki bir kaç gün içinde Beşiktaş ile temas kurulacak.

Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

TFF KARARI BEKLENİYOR
TFF'nin Tolgay için vereceği karar önemli. 30 Haziran 2022'ye kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi olan futbolcu alacaklarına karşılık bonservisini alırsa, Fenerbahçe'nin işi kolaylaşacak.

Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE
Sarı lacivertli yönetimin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a takas teklifinde bulunacak.

Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

ŞENER VE OZAN TUFAN TAKASI...
Sezonun ikinci yarısında sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Tolgay Arslan'a karşılık Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan'ın takasta kullanılması gündemde.

Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÜSTÜ KAPALI CEVAP
Önceki gün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski oyuncuları Fenerbahçeli Şener ve Ozan'ı isteyip istemediği sorusuna, "Daha tarih gelmeden alacağım demek olur mu?" diyerek üstü kapalı bir cevap vermişti.

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