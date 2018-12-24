Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaşa o isimleri teklif edecek

Takas formülü! Fenerbahçe Tolgay Arslan için Beşiktaş'a o isimleri teklif edecek
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Tolgay Arslan'ın geleceği netleşmeye başladı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 07:42:48
Güncelleme: 09:02:16
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Fenerbahçe, alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden ve sonrasında kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için düğmeye bastı.
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Adı bir dönem Galatasaray ile anılan ve Avrupa'ya transfer olacağı iddia edilen Tolgay Arslan için Ersun Yanal'ın isteği üzerine Fenerbahçe Kulübü harekete geçti.
Ersun Yanal'ın "Takımımda isterim" raporu verdiği Tolgay için önümüzdeki bir kaç gün içinde Beşiktaş ile temas kurulacak.
TFF KARARI BEKLENİYOR TFF'nin Tolgay için vereceği karar önemli. 30 Haziran 2022'ye kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi olan futbolcu alacaklarına karşılık bonservisini alırsa, Fenerbahçe'nin işi kolaylaşacak.
TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE Sarı lacivertli yönetimin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a takas teklifinde bulunacak.
ŞENER VE OZAN TUFAN TAKASI... Sezonun ikinci yarısında sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Tolgay Arslan'a karşılık Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan'ın takasta kullanılması gündemde.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÜSTÜ KAPALI CEVAP Önceki gün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski oyuncuları Fenerbahçeli Şener ve Ozan'ı isteyip istemediği sorusuna, "Daha tarih gelmeden alacağım demek olur mu?" diyerek üstü kapalı bir cevap vermişti.