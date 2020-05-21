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Süper Lig'in yıldızı Kartal oldu! İşte alacağı ücret

Corona virüsü nedeniyle yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Süper Lig'in yıldızını sonunda kadrosuna kattı. İşte transferle ilgili tüm detaylar ve alacağı ücret...

21 Mayıs 2020 Perşembe 06:44 Güncelleme: 21.05.2020 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





