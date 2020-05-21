Süper Lig'in yıldızı Kartal oldu! İşte alacağı ücret
Corona virüsü nedeniyle yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Süper Lig'in yıldızını sonunda kadrosuna kattı. İşte transferle ilgili tüm detaylar ve alacağı ücret...
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:44
Güncelleme: 21.05.2020 06:44
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürüten Sergen Yalçın istediği isimleri yönetime iletmişti.
Siyah-beyazlılarda corona nedeniyle kötü etkilenen ekonomiyi de göz önünde bulundurarak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcula yöneldi.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız ismi kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın transferini tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal duyurdu.