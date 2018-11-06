Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!
Beşiktaş'ta kaleci sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı.
6 Kasım 2018 Salı, 18:33:07
Güncelleme: 18:34:02
Tolga Zengin'in yaşının ilerlemesi, Karius'un da bekleneni vermemesi üzerine siyah beyazlılar kolları sıvadı.
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Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve sonrasında Liverpool'dan Karius'u 2 yıllığına kiralayan Beşiktaş, kaleci açığını kapattığını düşünüyordu.
Ancak Karius'un beklenen performansın altında kalması yönetimi yeni kaleci arayışına itti.
Beşiktaşlı yöneticiler, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gündemine aldı.
Başkan Göksel Gümüşdağ ile arası iyi olan Fikret Orman'ın bu konuyu bizzat görüşeceği belirtildi. (Star)