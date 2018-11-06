Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!

    Beşiktaş'ta kaleci sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı.
    6 Kasım 2018 Salı, 18:33:07 Güncelleme: 18:34:02
    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!

    Tolga Zengin'in yaşının ilerlemesi, Karius'un da bekleneni vermemesi üzerine siyah beyazlılar kolları sıvadı.

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    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!

    Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve sonrasında Liverpool'dan Karius'u 2 yıllığına kiralayan Beşiktaş, kaleci açığını kapattığını düşünüyordu.

    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!

    Ancak Karius'un beklenen performansın altında kalması yönetimi yeni kaleci arayışına itti.

    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!

    Beşiktaşlı yöneticiler, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gündemine aldı.

    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!

    Başkan Göksel Gümüşdağ ile arası iyi olan Fikret Orman'ın bu konuyu bizzat görüşeceği belirtildi. (Star)

    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!
    Süper Lig devinden Volkan Babacan sürprizi!
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