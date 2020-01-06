Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu süreçte gündeme birçok isim gelirken, Süper Lig devlerinden biri de listesine İspanyol golcü FernandoLlorente'yi alarak büyük bir sürprize imzasını attı. İşte İtalyanların duyurduğu o transfer haberi ve detayları...
6 Ocak 2020 Pazartesi 07:32
Güncelleme: 06.01.2020 09:54
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Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak itibarıyla resmen başladı. Süper Lig'de ilk yarıda umduğunu bulamayan takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti.
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Özellikle Süper Lig'in dev ekipleri zirve yarışından kopmamak için transfere yoğun mesai harcıyor. Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.
Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.
Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.
2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR
Napoli'nin yeni teknik direktörü GennaroGattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi.