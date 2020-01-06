Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu süreçte gündeme birçok isim gelirken, Süper Lig devlerinden biri de listesine İspanyol golcü Fernando Llorente'yi alarak büyük bir sürprize imzasını attı. İşte İtalyanların duyurduğu o transfer haberi ve detayları...