Sturrigde pahalı geldi (23 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

RAFAEL HAZIR KITA LANG BEKLEMEDE

Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı.

Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Basel formasıyla 44 resmi maça çıkıp 10 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti. (Fotomaç / 23 Haziran)