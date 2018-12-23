Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Turgay Demir: Batan Güneş!
Şenol hocanın planı, Sadiku'nun kanadını Dorukhan ve Adriano ile kapatmaktı bu plan daha birinci dakikada sayılmayan gol sevincine kurban gitti! Dorukhan sakatlanıp çıktı ve Sadiku o kanadı koridora çevirdi, zaten bir süre sonra da Adriano çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş rakip kaleye gidip pozisyon bulsa bile o pozisyonları gole çevirebilecek beceriye sahip değildi.
Kasımpaşa 2 farklı üstünlüğü sağladıktan sonra geriye yaslanınca Beşiktaş iyi oynar gibi göründü. Bu bölümde bir gol atan Kartal bir de Babel'le net pozisyonu harcadı.
Sahadaki görüntü öylesine garipti ki, Kasımpaşa ceza alanı önünde iki kez Necip, bir kez de genç Fatih şut pozisyonu yakaladı. Doğru bir planlamada bu pozisyonlarda, orada olması gereken kişi Adem Ljajic'ti... Ancak Adem kenarlarda dolaşırken Necip, 8, 9, 10 numara gibi oynamaya çalıştı.
Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlerini eleştirmeden önce çok ama çok sabrederim. Şenol hocayı da neredeyse üç sezon pek eleştirmedim. Ancak bu sezon başından aklı Milli Takım'da olan Güneş'i çok eleştirdim. Artık devre arası Beşiktaş bir karar vermeli ve bence Şenol hoca da bir karar vermeli. Ya hem ruhu ve bedeniyle kalmalı, ya da gitmeli...
Bana sorarsanız, gün bitti, Güneş batıyor!.
Sinan Vardar: Yazıklar olsun
İki usta teknik adam;
Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin mücadelesini bileğinin hakkıyla kazanan Kasımpaşa oldu.
İlk yarı 5-0 olurdu ama Kasımpaşa biraz beceriksizlik biraz da Karius'un kritik kurtarışlarıyla 2'de kaldı.
Beşiktaş'ın en çok koşan genç yıldızı Dorukhan'ın sakatlanması büyük şanssızlıktı.
Zaten o da maçın hemen başında çıkınca takımda koşan oyuncu da kalmadı. Umarım Dorukhan'ın önemli bir şeyi yoktur.
İkinci devrede de değişen bir şey yoktu.