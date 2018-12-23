Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Spor yazarları, sezon başından beri ritmini bulamayan siyah - beyazlıların son durumunu değerlendirdi.
23 Aralık 2018 Pazar, 12:04:38
Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Turgay Demir: Batan Güneş!

Şenol hocanın planı, Sadiku'nun kanadını Dorukhan ve Adriano ile kapatmaktı bu plan daha birinci dakikada sayılmayan gol sevincine kurban gitti! Dorukhan sakatlanıp çıktı ve Sadiku o kanadı koridora çevirdi, zaten bir süre sonra da Adriano çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş rakip kaleye gidip pozisyon bulsa bile o pozisyonları gole çevirebilecek beceriye sahip değildi.

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Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kasımpaşa 2 farklı üstünlüğü sağladıktan sonra geriye yaslanınca Beşiktaş iyi oynar gibi göründü. Bu bölümde bir gol atan Kartal bir de Babel'le net pozisyonu harcadı.
Sahadaki görüntü öylesine garipti ki, Kasımpaşa ceza alanı önünde iki kez Necip, bir kez de genç Fatih şut pozisyonu yakaladı. Doğru bir planlamada bu pozisyonlarda, orada olması gereken kişi Adem Ljajic'ti... Ancak Adem kenarlarda dolaşırken Necip, 8, 9, 10 numara gibi oynamaya çalıştı.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Şimdi asıl soru şu sezon başından beri başta Tolgay-Oğuzhan ikilisi olmak üzere inanılmaz fantastik denemeler yapan, kah Ljajic'i sol kanada koyan, kah Medel'i stopere çeken, kah orijinal sağbekleri yedek oturtup Necip'ten sağ bek yapan Şenol hoca bu ağır skordan sonra ne yapacak.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlerini eleştirmeden önce çok ama çok sabrederim. Şenol hocayı da neredeyse üç sezon pek eleştirmedim. Ancak bu sezon başından aklı Milli Takım'da olan Güneş'i çok eleştirdim. Artık devre arası Beşiktaş bir karar vermeli ve bence Şenol hoca da bir karar vermeli. Ya hem ruhu ve bedeniyle kalmalı, ya da gitmeli...
Bana sorarsanız, gün bitti, Güneş batıyor!.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sinan Vardar: Yazıklar olsun

İki usta teknik adam;
Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin mücadelesini bileğinin hakkıyla kazanan Kasımpaşa oldu.
İlk yarı 5-0 olurdu ama Kasımpaşa biraz beceriksizlik biraz da Karius'un kritik kurtarışlarıyla 2'de kaldı.
Beşiktaş'ın en çok koşan genç yıldızı Dorukhan'ın sakatlanması büyük şanssızlıktı.
Zaten o da maçın hemen başında çıkınca takımda koşan oyuncu da kalmadı. Umarım Dorukhan'ın önemli bir şeyi yoktur.
İkinci devrede de değişen bir şey yoktu.

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