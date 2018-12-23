Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlerini eleştirmeden önce çok ama çok sabrederim. Şenol hocayı da neredeyse üç sezon pek eleştirmedim. Ancak bu sezon başından aklı Milli Takım'da olan Güneş'i çok eleştirdim. Artık devre arası Beşiktaş bir karar vermeli ve bence Şenol hoca da bir karar vermeli. Ya hem ruhu ve bedeniyle kalmalı, ya da gitmeli...

Bana sorarsanız, gün bitti, Güneş batıyor!.