HaberlerGaleriSpor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!
Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!
Sponsorluk anlaşması için kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, istifa edeceğini açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Beklenmedik bu gelişmenin ardından spor yazarları Orman'ın istifa kararını değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...
25 Eylül 2019 Çarşamba 06:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ın Başakşehir ile Vodafone park'ta 1-1 berabere kalması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar maç boyunca yönetimi istifaya davet etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüm bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa edeceğini açıkladı.
Fikret Orman'ın beklenmedik bu kararına usta isimlerden flaş yorumlar geldi.
İste yazarların istifa kararına tepkileri...
ERMAN TOROĞLU
Fikret Orman istifa etmedi resmen kaçtı. Fikret Orman yapacağını yaptı! Peki şimdi ne olacak? Yeni yönetimin içinde, Fikret Orman ile geçmiş dönemde çalışan ve hatta istifa edip gidenler dahil hiçbir yöneticinin olmaması gerekir.