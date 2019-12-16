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Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçın son bölümünde dağıldı. Yeni Malatyaspor 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Beşiktaş'ın evindeki 18. maçlık yenilmezlik serisi de sona ererken Vodafone Park'ta 35 maçlık gol atma serisi de noktalandı. Spor yazarları da Beşiktaş'ın 2-0 mağlup olduğu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 01:08
Güncelleme: 16.12.2019 07:33
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SİNAN VARDAR - SİTEMİM VAR
Beşiktaş'ın ligde üst üstte 6 maç kazandıktan sonra Malatyaspor'a kendi saha ve seyircisi önünde yenilmesine sağlık olsun diyelim de gerçekten de büyük bir fırsat kaçtı.
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Ama dün gerçeklerin yüzüstüne çıkması Beşiktaş için önemliydi.
Gerçek olan şu; kadrodaki bazı futbolcular formanın ağırlığını taşıyamıyorlar.
Suç onların değil, kapasiteleri bu! Örnek mi? Büyük ümitlerle transfer edilen Diaby ve genç yaşına rağmen Güven Yalçın...
Güven 84'te oyuna girmesine rağmen ayakta duracak hali yok. Hele yenen ilk goldeki hatası saç baş yolduracak cinstendi.