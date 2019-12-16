Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçın son bölümünde dağıldı. Yeni Malatyaspor 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Beşiktaş'ın evindeki 18. maçlık yenilmezlik serisi de sona ererken Vodafone Park'ta 35 maçlık gol atma serisi de noktalandı. Spor yazarları da Beşiktaş'ın 2-0 mağlup olduğu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

16 Aralık 2019 Pazartesi 01:08 Güncelleme: 16.12.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





