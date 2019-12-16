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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçın son bölümünde dağıldı. Yeni Malatyaspor 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Beşiktaş'ın evindeki 18. maçlık yenilmezlik serisi de sona ererken Vodafone Park'ta 35 maçlık gol atma serisi de noktalandı. Spor yazarları da Beşiktaş'ın 2-0 mağlup olduğu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 01:08 Güncelleme: 16.12.2019 07:33
Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - SİTEMİM VAR

Beşiktaş'ın ligde üst üstte 6 maç kazandıktan sonra Malatyaspor'a kendi saha ve seyircisi önünde yenilmesine sağlık olsun diyelim de gerçekten de büyük bir fırsat kaçtı.

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Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Ama dün gerçeklerin yüzüstüne çıkması Beşiktaş için önemliydi.

Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Gerçek olan şu; kadrodaki bazı futbolcular formanın ağırlığını taşıyamıyorlar.

Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Suç onların değil, kapasiteleri bu! Örnek mi? Büyük ümitlerle transfer edilen Diaby ve genç yaşına rağmen Güven Yalçın...

Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Güven 84'te oyuna girmesine rağmen ayakta duracak hali yok. Hele yenen ilk goldeki hatası saç baş yolduracak cinstendi.

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