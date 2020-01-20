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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'de Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında sahasında lig lideri Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlı beyazlı ekip maçta 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Spor yazarları da zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte çarpıcı yorumlar...

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:34
Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - SİVAS HAK ETTİ

Trabzonspor maçı çabuk kopunca Galatasaray- Denizlispor maçına baktım. Galatasaray takım olarak oynamıyor. Şahsi becerilerle gidiyorlar. Bir oyun planları yok. Aslında iyi oyuncuları var ama bir türlü ahenkli, bir beyinden düşünen, kontrollü bir performansları yok. Sahada 11 oyuncu ama sanki güzel bir orkestra sesi çıkmıyor. Bu Galatasaray'ın çok daha farklı futbol oynaması gerekir. Kısacası keyif vermiyorlar.

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Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Bu maçtan sonra Beşiktaş-Sivas maçına baktım. Beşiktaş mücadele etti ama onlarda da çok eksiklik var. Burak, İstanbul'a ilk geldiğinde bir şeyler oynuyordu, şimdi yokları oynuyor. Beşiktaş'ın ikinci bir santrforu da yok. Atiba girecek kafa atacak, Vida gelecek kafa atacak, Caner ortalayacak olursa olacak.

Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Dönüyorsunuz Sivasspor'a. Adamlar takım halinde futbol oynuyorlar. Hani Galatasaray için dedik ya tek beyinden düşünmüyorlar, iyi bir orkestra değiller diye. Sivasspor için tam tersini söyleyebiliriz. 11 kişi oynadılar. İnanılmaz bir öz güven. Sanki İstanbul'da Beşiktaş ile oynamıyorlar. 10 kişi kaldılar yine aynı öz güven. Panik yok. 10 kişi Sivas 2 tane pozisyon yakaladı. Eğer son topları iyi atsalar 3. golü bulmaları işten değildi.

Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

"CEZA SAHASI DIŞINDA OLSA FAUL VERMEM"

Yani şöyle söylemek lazım. Seyrettiğim 4 takım içinde, tek takım Sivasspor'du. Burak'ın pozisyonunu televizyonda seyrederken arkadaşlarım tartıştılar. Ben hakem olsam yorumumu "Penaltı değil" diye yaparım. Şunu da söyleyeyim. Bu pozisyon bence penaltı olmadığı gibi ceza sahası dışında da olsa faul vermem. Mutlak karşıt fikirler çıkacaktır. O da bizi ilgilendirmiyor. Hakem Ali Şansalan rahat maç yönetti. Ezilmedi. Bu çocuk iyi gidiyor. İnşallah bozulmaz.

Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - ŞAPKALAR ÖNE

Beşiktaş'ın dün çok dağınık bir görüntüsü vardı. Siyah-beyazlılar her hücuma çıktığında her topu kaptırdığında organizasyonluk göze çarpıyordu. Sivasspor haklı bir galibiyet aldı. Maçın sonunda taraftarın tepkisine kulak verip, hemen operasyona geçilmesi gerek. Yapılması gereken çok şey var. Malzeme bu! Beşiktaşlılar maalesef fena kandırılmış. Evet sayın yöneticiler bırakın internetten futbolcu aramayı. İşte Sivas gerçeği önünüzde...

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