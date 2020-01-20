Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

"CEZA SAHASI DIŞINDA OLSA FAUL VERMEM"

Yani şöyle söylemek lazım. Seyrettiğim 4 takım içinde, tek takım Sivasspor'du. Burak'ın pozisyonunu televizyonda seyrederken arkadaşlarım tartıştılar. Ben hakem olsam yorumumu "Penaltı değil" diye yaparım. Şunu da söyleyeyim. Bu pozisyon bence penaltı olmadığı gibi ceza sahası dışında da olsa faul vermem. Mutlak karşıt fikirler çıkacaktır. O da bizi ilgilendirmiyor. Hakem Ali Şansalan rahat maç yönetti. Ezilmedi. Bu çocuk iyi gidiyor. İnşallah bozulmaz.