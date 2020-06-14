Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Spor yazarları da bu karşılaşmanın öne çıkan yönlerini değerlendirdi. İşte o dikkat çeken yorumlar...
ERMAN TOROĞLU - BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR
Ayıp çok ayıp. İnsanların aklıyla ve gözüyle dalga geçmeyin. Beşiktaş'ın attığı golde yan kamera gösteriyor iki defa, Beşiktaşlı oyuncu net ofsayt. Hakem oyunu durduruyor, görüntüye bakıyorlar bir de ne görelim; o pozisyonu o açıdan göstermiyorlar, kale arkası açısından gösteriyorlar, ofsayt olmadığını anlatıyorlar bize. Yahu arkadaşlar yapmayın, insanları aptal yerine koymayın. Bunu nasıl yapıyorsunuz ve kimler yapıyor? Bunların hesabını sormazsanız, Türk futbolunda zaten bir güvensizlik var, iyice batağa gireriz. Yahu elektronikle oynamayın bari. Yani sözün özü; ayıp oğlu ayıp, yazıklar olsun.
"YÜKSEK PARALAR ALAN OYUNCULARI GÖNDERECEKLER"
Beşiktaş takımı ikinci yarıda baskılı gözüktü. Antalyaspor mümkün olduğu kadar geri çekildi. Top yaparak akına çıkamadı. Aslında orta sahada biraz daha iyi top yapsalar 3-4 yapmaları işten bile değil. Şu anlaşılıyor ki Beşiktaş bu seneyi unutmuş, seneye bakıyor. Çünkü sahaya çıkan kadro, sonra oyuna girenler, yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın konuşmuşlar, önümüzdeki yıl 'kimler kalacak, kimler gidecek' ona bakıyorlar, işleri zor. Yüksek paralar alan oyuncuları, belli ki gönderecekler. Yani yıllar önce Samet Aybaba ile yaşanan 'feda'yı yapacaklar seneye ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, söylemiyorlar. Çünkü kombine satacaklar, seyirciyi köpürtecekler ama hangi takımla, hangi kadroyla. Önümüzdeki yıl da işi çok zor. Bunun için de yazının sonunu şöyle bitireceğim; Fikret Orman kına yaksın...
SİNAN VARDAR - ZOR DOSTUM ZOR
Yıllardır yapılan kadro mühendisliği maalesef Beşiktaş'ı bu noktaya getirdi. Sergen Yalçın'ın elindeki malzeme maalesef bu! Başkan Ahmet Nur Çebi bir yandan dağlar kadar biriken borçları ödemeye çalışırken bir yandan da takımı yeniden kurmaya çalışacak. Beşiktaş'a bu kadar zarar verenler hesap vermeli...
"SADECE KÖTÜ OYNAMIYOR TAKIM ARKADAŞLARINI DA BOZUYOR"
Beşiktaş'ın ilk yarıda gördüğü 2 gol de son 3 sezonun özeti gibiydi. İki golde de Vida yoktu. Hatta Antalyaspor'un hemen hemen tüm ataklarında! 'Yıldız' diyorlar ona ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro alıyor. Sadece kötü oynamıyor takım arkadaşlarını bozuyor.
"BEN BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU DEĞİLİM MESAJINI VERDİ"
Beşiktaş ilk yarıda tel tel dökülürken Güven Yalçın tel tel döküldü ve yine "Ben Beşiktaş'ın futbolcusu değilim" mesajını verdi. Spor medyasında gülerek okuyorum 5 milyon euro teklif etmişler Güven için... Sergen Hoca çok sabırlıydı ona 45 dakika dayanması büyük olaydı.