Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yazdı

Yalnız burada bir de detay var;

Maçın hakemi Bülent Yıldırım olmayacak.

Başka hakem yönetecek.

Pozisyonlara dikkatli bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.

Vida sarı kart görüyor, gördüğü kart son derece doğru. Beşiktaş yeni bir santrfor bulmuş. Daha olmadan saçlarını saçma sapan boyatan bir futbolcu var. Güven Yalçın diye... Vida'ya sarı kart gösteren Bülent Yıldırım'a bir şeyler söylüyor, bir de alkışlıyor. Ey Bülent Yıldırım, hadi ne dediğini biz duymuyoruz ama alkışı görüyoruz. Beşiktaş'ın çocuk futbolcusu seni alkışlıyor Bülent Yıldırım.

Hiçbir şey yapamıyorsun. İşte onun için yıllardır bir halt olamadın.