Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor! İşte Kartal'ın 11'i...
ADRIANO GERİ DÖNÜYOR
Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalya mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
GÖZLER BURAK'TA
Akhisar maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Ç. Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.