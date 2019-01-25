Spor Toto Süper Ligde Beşiktaşın rakibi Erzurumspor! İşte Kartalın 11i... - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor! İşte Kartal'ın 11'i...

Akhisar'ı deplasmanda deviren Beşiktaş, bugün de Vodafone Park'ta Erzurumspor'u yenerek bir keskin virajı daha kazasız dönmek istiyor.
25 Ocak 2019 Cuma, 01:34:09 Güncelleme: 07:54:05
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaşın rakibi Erzurumspor! İşte Kartalın 11i...

Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaşın rakibi Erzurumspor! İşte Kartalın 11i...

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor'da aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaşın rakibi Erzurumspor! İşte Kartalın 11i...

Siyah-beyazlılar, Erzurumspor'u yenerek bir keskin virajı daha kazasız dönmek istiyor. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Vida, bugünkü mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaşın rakibi Erzurumspor! İşte Kartalın 11i...

ADRIANO GERİ DÖNÜYOR
Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalya mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaşın rakibi Erzurumspor! İşte Kartalın 11i...

GÖZLER BURAK'TA
Akhisar maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Ç. Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN