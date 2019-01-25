Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor! İşte Kartal'ın 11'i...

ADRIANO GERİ DÖNÜYOR

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalya mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



