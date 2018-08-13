Spor basınında Beşiktaş - Akhisar mücadelesinin yankıları!
Metin Tekin (Sabah) -
Beşiktaş'ın futbolu, ligin ilk haftasında en iyi oyun başlangıcıydı. Kendi sahasında oynadığını rakibi Akhisarspor'a sonuna kadar hissettirip, fizik kaliteye teknik becerileri de katarak çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Daha farklı olabilirdi ama sonuçta maçı 2-0'a getiren bir Beşiktaş vardı sahada. Bu oyun Necip Uysal'ın büyük hatasına kadar sürdü. Bir de Şenol Güneş hocanın adalet dağıtmak açısından stoper seçimindeNecip Uysal'ı kullanışı, orta saha olsaydı anlaşılabilirdi ama mevkisi olmayan yerde Necip ile başlamak, özellikle Enzo Roco varken hocanın belki de tek hatasıydı. Roco'nun Necip'in gerisinde olduğunu düşünmek bile istemem.
Attila Gökçe (Milliyet) -
Süper Lig'e en az sorunla hazırlanan ekip Beşiktaş'tı. Vida'nın satışını beklerken (!) bekletilen dış transferlere, Dünya Kupası'ndan dönen futbolcuların zorunlu (!) tatiline rağmen... Negredo'nun elde kalmasına rağmen hem de! Çok iyi çalıştıkları, UEFA eleme takvimine ayak uydurmak için erken form tutmaya başladıkları için diri, dinamik, çabuk ve akıllı bir oyunla adeta gösteri yaparak başladılar maça. Hakçası, maçın sonuna kadar olmadık goller kaçıran Beşiktaş da kazanmayı bildi ve hak etti. En başta Lens... Oğuzhan, Gökhan, Babel,Pepe, Medel (İlle de Medel), Caner çok iyiydi.
Ömer Güvenç (Vatan) -
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçını zor da olsa kazanmasını bildi. Zaman zaman çok iyi oynayan Beşiktaş bazen de ne yaptığını bilmeyen bir takım görüntüsündeydi. Golü bulana kadar Akhisar'ı adeta sahasına hapsetti. Adeta nefes aldırtmadı. 2-0'dan sonra daha iyi oynayacağına özellikle Necip'in hatasından gelen golle bir telaş, bir panik. Necip, yıldız bir futbolcu değil. Ama futbolculuk şahsiyeti mükemmel bir oyuncu. Ne zaman görev verilirse elinden geleni yapıyor. Dün büyük bir hata yaptı. Ve Necip maçın sonuna kadar o hatayla oynadı. Ben bunu biliyorsam Şenol Hoca'nın da bilmesi gerekirdi ve hemen çıkarması lazımdı. Şenol Hoca 'Bana bir stoper, bir hücuma dönük orta sahası ve illa da bir santfor' diyor. Hoca haksız mı? Hayır bu söylediklerinin hepsinde haklı.
Gökhan Dinç (Vatan) -
Sezonun ilk haftasında oynanan maçların tamamı izledim. Şampiyonluk yarışının içinde olacak G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir arasında sadece Beşiktaş'ın şampiyon gibi oynadığını söylemem lazım. Kadrosundaki önemli oyuncular Talisca ve Fabri gibi isimleri kaybetmiş olmasına rağmen Beşiktaş, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Talisca'nın yokluğunu Oğuzhan, Atiba'nın tribünde olmasını Medel kapattı.KISSADAN hisse, dün gece şampiyon olmak isteyen bir Beşiktaş vardı sahada. Saha diyorum diye aldanmayın bildiğiniz patates tarlasıydı zemin. Gecenin tek kötüsü zemindi. O kadarı da kadı kızında da olur.