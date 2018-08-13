Spor basınında Beşiktaş - Akhisar mücadelesinin yankıları!

Ömer Güvenç (Vatan) -

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçını zor da olsa kazanmasını bildi. Zaman zaman çok iyi oynayan Beşiktaş bazen de ne yaptığını bilmeyen bir takım görüntüsündeydi. Golü bulana kadar Akhisar'ı adeta sahasına hapsetti. Adeta nefes aldırtmadı. 2-0'dan sonra daha iyi oynayacağına özellikle Necip'in hatasından gelen golle bir telaş, bir panik. Necip, yıldız bir futbolcu değil. Ama futbolculuk şahsiyeti mükemmel bir oyuncu. Ne zaman görev verilirse elinden geleni yapıyor. Dün büyük bir hata yaptı. Ve Necip maçın sonuna kadar o hatayla oynadı. Ben bunu biliyorsam Şenol Hoca'nın da bilmesi gerekirdi ve hemen çıkarması lazımdı. Şenol Hoca 'Bana bir stoper, bir hücuma dönük orta sahası ve illa da bir santfor' diyor. Hoca haksız mı? Hayır bu söylediklerinin hepsinde haklı.