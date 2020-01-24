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Sözleşmesindeki o maddeler ortaya çıktı! Burak Yılmaz...
Beşiktaş'ta eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukavelenin detayları ortaya çıktı. Buna göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesini tamamlaması halinde alabileceği ücretin 34.8 milyon TL olduğu belirlendi. İşte o kontratta yer alan dikkat çekici maddeler...
24 Ocak 2020 Cuma 08:34
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 artı 1 yıllığına kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi sadece bir yıl uzayacak olan Burak Yılmaz, devre arası düzenlediği basın toplantısında "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana bu şansı tanıdı" ifadelerini kullanmıştı.
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Siyah-beyazlılar ile uzun süreli birlikteliğin mesajını veren tecrübeli golcünün yeni sözleşmesinde yer alan detaylar ortaya çıktı. İşte Sabah'ta yer alan habere göre o mukavelenin ayrıntıları...
KULÜBE EKSTRA MALİ SORUMLULUKLAR GETİRDİ
Eski Başkan Fikret Orman, Eylül ayında görevi bırakma kararı aldıktan sonra giderayak Burak Yılmaz ile 2022'ye kadar mukavele yaptı. Bu sözleşme, kulüp aleyhine ekstra mali sorumluluklar getirdi. 2020 sezonu sonundaki opsiyona göre Burak'ın maaşı düşecekti.
Dahası opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta saklıydı. Ancak yeni anlaşma ile bu hak kulübün elinden alındı, Burak'ın maaşı da düşmedi.
İMAJ HAKLARI DA OYUNCUDA
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan bildirime göre Burak Yılmaz mukavelesini tamamlaması halinde toplamda 25.2 milyon TL garanti ücret alacak.