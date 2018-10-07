Sosyal medyanın Konyaspor - Beşiktaş maçına tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maça sosyal medyanın verdiği tepkileri sizin için derledik.

7 Ekim 2018 Pazar, 22:51:53 Güncelleme: 22:52:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





