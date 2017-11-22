Sosyal medyada Cenk Tosun çılgınlığı!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla adeta fırtına gibi esen Cenk Tosun dün gece 1-1 sona eren Porto maçına da damga vurmayı başardı.

Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta da gol atan Cenk Tosun dün gece Vodafone Arena'da Talisca'ya attırdığı beraberlik golüyle yine yıldız gibi parladı… Gruptan lider çıkan Beşiktaş'ın başarısına müthiş bir katkı yapan Cenk Tosun 5 maçta 4 gol 2 asistlik performansıyla adeta parmak ısırttı.