Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

    İşte sosyal medyada Beşiktaş taraftarının Fikret Orman'a yönelttiği tepkiler
    13 Kasım 2018 Salı, 10:38:57 Güncelleme: 11:50:41
    Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

    Sivasspor maçından önceki gece "Fikret Orman paralar nerede?" pankartını stat dışına asanların 'futbol şube' tarafından arandığının ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş taraftarı, Twitter'da #stadapankartıBENastım hashtagi ile tepki gösteriyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

    İşte sosyal medyada Fikret Orman'a gösterilen tepkiler;

    Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

    Fikret Orman PARALAR NEREDE??

    Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

    Fikret orman dönemi 30.03.2012 tarihinde 431.1 M TL ile almış olduğu borcu tarihi gelirlere rağmen (oyuncu satışları 85 M €, 2 şampiyonluk 202 M TL, 2 UCL 80 M €, hisse satışı 32.7 M $, sponsorluklar 257 M $, sermaye arttırımı 37.5 M $) 2018 Ağustos itibariyle 2.465 M TL yaptı.

    Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

    Sayın Fikret Orman ve Sayın Umut Güner " 1 sene de takım nasıl mahvedilir. Nasıl bir kulüp bu kadar kötü yönetilir. Nasıl malî açıdan sıfıra indirilir " şeklinde tez yazmalılar. Bu tez de yönetici adaylarına " Sakın siz bu hataları yapmayın " diye gösterilmeli.

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