Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

Sayın Fikret Orman ve Sayın Umut Güner " 1 sene de takım nasıl mahvedilir. Nasıl bir kulüp bu kadar kötü yönetilir. Nasıl malî açıdan sıfıra indirilir " şeklinde tez yazmalılar. Bu tez de yönetici adaylarına " Sakın siz bu hataları yapmayın " diye gösterilmeli.