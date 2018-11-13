Sosyal medya Fikret Orman tepkileriyle sallanıyor

İşte sosyal medyada Beşiktaş taraftarının Fikret Orman'a yönelttiği tepkiler
13 Kasım 2018 Salı, 10:38:57
Güncelleme: 11:50:41
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Sivasspor maçından önceki gece "Fikret Orman paralar nerede?" pankartını stat dışına asanların 'futbol şube' tarafından arandığının ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş taraftarı, Twitter'da #stadapankartıBENastım hashtagi ile tepki gösteriyor.
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İşte sosyal medyada Fikret Orman'a gösterilen tepkiler;
Fikret Orman PARALAR NEREDE??
Fikret orman dönemi 30.03.2012 tarihinde 431.1 M TL ile almış olduğu borcu tarihi gelirlere rağmen (oyuncu satışları 85 M €, 2 şampiyonluk 202 M TL, 2 UCL 80 M €, hisse satışı 32.7 M $, sponsorluklar 257 M $, sermaye arttırımı 37.5 M $) 2018 Ağustos itibariyle 2.465 M TL yaptı.
Sayın Fikret Orman ve Sayın Umut Güner " 1 sene de takım nasıl mahvedilir. Nasıl bir kulüp bu kadar kötü yönetilir. Nasıl malî açıdan sıfıra indirilir " şeklinde tez yazmalılar. Bu tez de yönetici adaylarına " Sakın siz bu hataları yapmayın " diye gösterilmeli.