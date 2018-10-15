Beşiktaşlı Karius için flaş sözler: "Sosyal medya daha önemli!"
Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Karius için flaş sözler
15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:45:15
Güncelleme: 18:48:22
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"Sosyal medya daha önemli!"
Alman Milli Takımı'nın eski futbolcularından olan Uli Stein'den Loris Karius'a flaş bir eleştiri geldi.
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"Sosyal medya daha önemli!"
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'e konuşan Stein şunları kaydetti:
"Sosyal medya daha önemli!"
"Karius muhtelemen sosyal medya hesaplarına fotoğraflar atıp, paylaşımlar yapmayı sahadaki performansından çok daha önemli görüyor. Sahadaki performansının getirilerinden çok sosyal medyanın getirilerini önemsiyor sanırım"
"Sosyal medya daha önemli!"
Stein, Karius'un yeniden kendisini kanıtlaması için kusursuz bir iki sezon geçirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
"Sosyal medya daha önemli!"
Boyko coştu?
Öte yandan Beşiktaş'ta geçirdiği sürede son derece etkisiz bir performans sergileyen ve de geçen sezon takımdan gönderilen Boyko, Ukrayna'ya dönerken harika bir performans sergiliyor.
"Sosyal medya daha önemli!"
Bu sezon 11'i lig olmak üzere 18 kez sahaya çıkarken 11 kez kalesini gole kapatmayı başaran 30 yaşındaki kaleci, sergilediği bu performansla Avrupa'da kulüpler düzeyinde en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci oldu.