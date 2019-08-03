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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Son gözde: Robert Mak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kanat takviyesi için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'ın son gözdesi ise Rusya'dan... İşte Beşiktaş'ın son gözdesi...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13 Güncelleme: 03.08.2019 07:13
Son gözde: Robert Mak

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son gözde: Robert Mak

Beşiktaş Quaresma, Lens, Tyler Boyd'dan oluşan kanat rotasyonunu genişletmek amacıyla bir kanat oyuncusu daha transfer etmek istiyor.

Son gözde: Robert Mak

Bu bölge için arayışta olan Beşiktaş, Zenit'te forma giyen Robert Mak'ın peşinde... Rus ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcunun menajeri de siyah-beyazlıların ilgisini doğruladı.

Son gözde: Robert Mak

Zenit'in 2016 yılında 3.5 milyon euro bedelle PAOK'tan transfer ettiği Slovak kanat oyuncusu, menajeri Juraj Venglos'a kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi.

Son gözde: Robert Mak

Slovak basınındaki haberlere göre, Robert Mak'ın menajeri kulüp ararken aynı zamanda Beşiktaş'ın da ilgisini doğruladı.

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