Son gözde: Robert Mak - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Son gözde: Robert Mak
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kanat takviyesi için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'ın son gözdesi ise Rusya'dan... İşte Beşiktaş'ın son gözdesi...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13
Güncelleme: 03.08.2019 07:13
Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Quaresma, Lens, Tyler Boyd'dan oluşan kanat rotasyonunu genişletmek amacıyla bir kanat oyuncusu daha transfer etmek istiyor.
Bu bölge için arayışta olan Beşiktaş, Zenit'te forma giyen Robert Mak'ın peşinde... Rus ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcunun menajeri de siyah-beyazlıların ilgisini doğruladı.
Zenit'in 2016 yılında 3.5 milyon euro bedelle PAOK'tan transfer ettiği Slovak kanat oyuncusu, menajeri Juraj Venglos'a kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi.
Slovak basınındaki haberlere göre, Robert Mak'ın menajeri kulüp ararken aynı zamanda Beşiktaş'ın da ilgisini doğruladı.