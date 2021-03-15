Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi... Ligde zirveyi kimseye bırakmayan Beşiktaş, son oynadığı Başakşehir mücadelesinden 3-2 galibiyetle ayrılırken, rakibiyle bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşılaşıyor. Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada da galibiyet isterken Medipol Başakşehir ise alacağı galibiyetle ligdeki kötü gidişi unutturmak istiyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşma öncesi iki ekibin de muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Hem ligde hem de kupada yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş kritik bir viraja giriyor.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Siyah-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Kartal, ligde ise 31. hafta mücadelesinde zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu iki önemli maç öncesi oyuncularla bir mini zirve gerçekleştirdi ve "Fenerbahçe maçını unutun. Önceliğimiz kupadaki Başakşehir maçı. Bu karşılaşmadan sonra derbiyi düşünmeye başlarız." ifadelerini kullanarak uyardı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Diğer tarafta Medipol Başakşehir'de ise Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, aynı şekilde sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında sahaya çıkamayacaklar.

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