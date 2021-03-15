Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberi... Ligde zirveyi kimseye bırakmayan Beşiktaş, son oynadığı Başakşehir mücadelesinden 3-2 galibiyetle ayrılırken, rakibiyle bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşılaşıyor. Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada da galibiyet isterken Medipol Başakşehir ise alacağı galibiyetle ligdeki kötü gidişi unutturmak istiyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşma öncesi iki ekibin de muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)