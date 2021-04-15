GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik öneme sahip mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isterken, eksik isimler teknik patron Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. İşte detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:00 , Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:08
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?