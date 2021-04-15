Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik öneme sahip mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isterken, eksik isimler teknik patron Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. İşte detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel Ankaragücü 11'i

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan 2 isim kadroda yer almazken, milli takım arasında sakatlanan ve sezonu kapatan Hasic, yine milli takımda sakatlanarak sahalardan uzak kalan Aboubakar'ın Ankaragücü'ne karşı forma giymesi beklenmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Ankaragücü'nde sakatlığı olan bir oyuncu ve kart cezalısı olan 1 ismin İstanbul kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

Sarı Lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lobzhanidze ve sarı kart cezalısı olan Endri Çekici Kara Kartala karşı forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ankaragücü 11'ini belirledi! Aboubakar sahada olacak mı?

İşte Beşiktaş'ın muhtemel Ankaragücü maçı 11'i

SON DAKİKA