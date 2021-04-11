Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürüyor. An itibarıyla 67 puanla zirvede bulunan Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor ile karşılacak. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak rakipleriyle olan farkı açmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak 3 puan. İşte Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasına dair detaylar ve muhtemel 11'ler... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Erzurumspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

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Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Erzurumspor'da Murat, Oltan, Bergdich kart cezalısı, Novikovas ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

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