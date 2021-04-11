Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi: Kartal şampiyonluğa koşuyor! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürüyor. An itibarıyla 67 puanla zirvede bulunan Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor ile karşılacak. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak rakipleriyle olan farkı açmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak 3 puan. İşte Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasına dair detaylar ve muhtemel 11'ler... (BJK haberi)