Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kaldırdı. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı BJK spor haberi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı BJK spor haberi

Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kaldırdı.

İşte o görüntüler...

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı BJK spor haberi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı BJK spor haberi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı BJK spor haberi
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