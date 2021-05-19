GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutluyor. İşte kupa töreninden anlık görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Giriş Tarihi: 19.05.2021 20:15 , Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 20:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI (BJK spor haberi)