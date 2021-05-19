Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutluyor. İşte kupa töreninden anlık görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI BJK spor haberi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI BJK spor haberi

Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutluyor.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI BJK spor haberi

İşte kupa töreninden anlık görüntüler...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI BJK spor haberi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor | CANLI BJK spor haberi
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