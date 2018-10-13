Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Slaven Bilic Domagoj Vida'nın peşinde!

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, siyah beyazlıların yıldız stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 20:17:09 Güncelleme: 20:44:49
    Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde!

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın en köklü kulüplerinden Al Ittihad'ın başına geçti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde!

    Yaptığı büyük transferler ile Arap Yarımadası'nda adından söz ettiren Al Ittihad, Slaven Bilic'in takımın başına geçmesine rağmen zor günlerden geçiyor.

    Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde!

    Al Ittihad, Suudi Arabistan liginde 5 haftada aldığı 1 puan ile son sırada bulunuyor.

    Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde!

    Slaven Bilic'in, takımının kötü gidişatına bir dur demek için devre arasında dev bir transfer harekatına soyunması bekleniyor.

    Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde!

    Arap basınında yer alan haberlere göre; Slaven Bilic'in ilk olarak Beşiktaş'ta oynayan vatandaşı Domagoj Vida'nin transferi için düğmeye bastığı iddia ediliyor.

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