Slaven Bilic Domagoj Vidanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Slaven Bilic Domagoj Vida'nın peşinde!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, siyah beyazlıların yıldız stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 20:17:09
Güncelleme: 20:44:49
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın en köklü kulüplerinden Al Ittihad'ın başına geçti.
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Yaptığı büyük transferler ile Arap Yarımadası'nda adından söz ettiren Al Ittihad, Slaven Bilic'in takımın başına geçmesine rağmen zor günlerden geçiyor.
Al Ittihad, Suudi Arabistan liginde 5 haftada aldığı 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Slaven Bilic'in, takımının kötü gidişatına bir dur demek için devre arasında dev bir transfer harekatına soyunması bekleniyor.
Arap basınında yer alan haberlere göre; Slaven Bilic'in ilk olarak Beşiktaş'ta oynayan vatandaşı Domagoj Vida'nin transferi için düğmeye bastığı iddia ediliyor.