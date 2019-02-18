Shinji Kagawa'dan derbi mesajı

Boğazın Samurayı Kagawa, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olmayı arzuladığını açıkladı. Japon yıldız, şampiyonluk şanslarının sürdüğünü de kaydetti.
18 Şubat 2019 Pazartesi 07:43
Güncelleme: 18.02.2019 07:44
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Beşiktaş kariyerine Antalya'da muhteşem bir başlangıç Shinji Kagawa artık ilk 11'e yerleşmek istiyor.
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Siyah-beyazlılar'ın Antalya deplasmanında 10, içerideki Bursa maçında 24 ve Yeni Malatya karşısında 29 dakika süre alan Japon orta saha, ülke basınına Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istediğini söyledi.
En son 31 Ekim 2018'de Dortmund'un Almanya Kupası'nda Union Berlin ile yaptığı maça ilk 11'de başlayan Kagawa, o tarihten bu yana şans bulduğu karşılaşmalarda hep kulübedeydi.
Maç kondisyonunu yavaş yavaş kazanan 'Boğazın Samurayı' sarı- lacivertlilere gol atarak taraftarı sevindirmek istediğini belirtti.
Kagawa, antrenmanlarda elinden geldiğini yaptığını ve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.