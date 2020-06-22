Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'u 5-1'lik skorla geçerken, camiada umutlar yeniden yeşermeye başladı. Maç sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme otururken, siyah beyazlı futbolcularla yaptığı konuşmada Fenerbahçe derbisine ilişkin önemli sözler sarf etti.
22 Haziran 2020 Pazartesi 14:07 Güncelleme: 22.06.2020 14:20
Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı...

Vodafone Park'taki sürpriz Antalyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı Yukatel Denizlispor deplasmanında adeta gol şov yaparak, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçtan sonra tüm takımı tebrik etti.

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Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı...

Soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı teknik adam, güzel futbol ve farklı skordan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı...

Sergen Yalçın'ın, "Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Şartlar ne olursa olsun her zaman kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor.

Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı...

Kalan 6 maçı da kazanırsak, ligi güzel bir noktada bitirebiliriz.

Sergen Yalçın'ın aklında Fenerbahçe var! Planı...

Geçen hafta bir kaza yaşadık fakat bu maçtaki futbol ve mücadele bizi gelecek için daha da umutlandırdı.

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