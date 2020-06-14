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Sergen Yalçın'dan futbolculara tepki! ''Kafaları başka yerde''
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a karşı şok bir yenilgi yaşadı. Rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar kritik bir 3 puanı yitirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın ortaya konan performansa inanamadığını belirtti ve bazı futbolcularına tepki gösterdi.
14 Haziran 2020 Pazar 00:07
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Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.
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''İNANAMADIM'' Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarıdaki performanslarına inanamadığının altını çizen Sergen Yalçın, ""İstatistik konuşmayı sevmiyorum, bir önemi yok; tabelaya bakıyorum 2-1 yenilmişiz. Maçın ilk yarısında oyuncularımızın psikolojisini, sahaya koyduğu performansı anlamak mümkün değil, mümkün değil! İNANAMADIM!
HERKES İÇİN 7 HAFTA TEST OLACAK Beşiktaş'ta kalan 7 haftanın futbolcular açısından test haftaları olacağını vurgulayan Sergen Yalçın, "Önümüzü göreceğiz, oyuncularımız için kararımızı vereceğiz ve kalan 7 hafta da futbolcular için bir test olacak.
Sürekli beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular var ancak artık bizi tatmin edenler ile sezon sonunda devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız, yavaş yavaş yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Bunu söylemek zorundayım. Umutlu olduğumuz oyuncular vardı ancak olmadı ve daha sonra hamleler yaptık. İkinci yarıya çok iyi başladık, 2-0'dan maçı 4-2, 5-2 yapabilirdik.