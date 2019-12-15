Sergen Yalçın'dan flaş sözler! ''Özlüyorum...''

Yeni Malatyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek siyah-beyazlı takımın 8 maçlık galibiyet serisine son verdi. Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın maçtan sonra galibiyeti değerlendirirken flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
15 Aralık 2019 Pazar 22:31
Güncelleme: 15.12.2019 22:31
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-0 galip gelen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
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"Kimse bizden iyi futbol beklemesin"
Bütün hafta bu oyuna çalıştıklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Benim takımlarım normalde daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum sahaya.
İnsanlar maç izlemeye geldiğinde güzel futbol izlesinler istiyorum.
Bu oyun aslında çok doğru bir oyun değil ama biz bugün bu oyunu da oynatabileceğimizi gösterdik. Demek ki Türkiye'de insanlar bu oyunu kabil ediyormuş.
Bu tarz oynamak çok kolay, 34 maç boyunca bu futbolu oynatabiliriz. Ama seyir zevki olan maçlar oynatmak istedik.