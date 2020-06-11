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Sergen Yalçın yeni kalecini seçti! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki siyah-beyazlı ekipte son durum ne? Teknik direktör Sergen Yalçın, Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleyi kime devredecek? İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
11 Haziran 2020 Perşembe 13:23
Güncelleme: 11.06.2020 13:38
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Beşiktaş, corona virüsü sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'e, sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla dönüyor.
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Cumartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yaparken, dördüncü hakem Onur Özütoprak olacak.
Siyah beyazlılar, Süper Lig'e ara verilmeden önce son maçını deplasmanda Galatasaray ile oynamış ve 0-0 biten karşılaşmanın ardından 44 puanla 5'inci sırada yer almıştı.
Şampiyonluk ihtimali rakiplerine göre daha zayıf olan Beşiktaş, kalan 8 haftada maksimum puan toplayarak en azından ilk 3'te yer almak amacında.
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Siyah beyazlılar, Antalyaspor maçına eksik bir kadro ile hazırlanıyor.