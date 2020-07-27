Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş'a sürpriz golcü

Boateng ve Burak Yılmaz'la vedalaşan Beşiktaş, golcü arayışına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alarak sürpriz bir isim için teklif yapmaya hazırlanıyor... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:39
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Beşiktaş'ta bir yandan yaprak dökümü devam ederken, diğer yandan da ayrılan isimlerin yerlerini doldurmak için transfer çalışmaları sürdürülüyor.
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Ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılarda Boateng ve Burak Yılmaz takıma veda etmişti. İki golcünün ayrılığı sonrası forvet mevkisi için arayışlar hız kazandı.
Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.
4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.