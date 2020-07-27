Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş'a sürpriz golcü

Boateng ve Burak Yılmaz'la vedalaşan Beşiktaş, golcü arayışına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alarak sürpriz bir isim için teklif yapmaya hazırlanıyor... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri