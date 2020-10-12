GaleriBeşiktaşSergen Yalçın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan...
Sergen Yalçın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan...
Sezon sonunda aşampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta ligde alınan 2 mağlubiyetin ardından milli arada çalışmalar devam ediyor. Milli aranın ardından galibiyet serisi yakalamak isteyen siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ile ilgili de bir gerçek ortaya çıktı. İşte o gerçek ve transferde adı geçen 8 isim...
12 Ekim 2020 Pazartesi 15:15, Güncelleme 12.10.2020 15:17
Sergen Yalçın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan...