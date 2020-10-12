Galeri Beşiktaş Sergen Yalçın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan...

Sergen Yalçın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan...

Sezon sonunda aşampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta ligde alınan 2 mağlubiyetin ardından milli arada çalışmalar devam ediyor. Milli aranın ardından galibiyet serisi yakalamak isteyen siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ile ilgili de bir gerçek ortaya çıktı. İşte o gerçek ve transferde adı geçen 8 isim...

Sergen Yalçın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılan...

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