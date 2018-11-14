Şenol Güneşten transfer tepkisi - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Şenol Güneş'ten transfer tepkisi

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yönetim arasında fikir ayrılığı oluştu.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:17:37 Güncelleme: 07:58:52
    Şenol Güneşten transfer tepkisi

    Yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından gelen puan kayıpları moralleri bozarken devre arası yapılacak transferler Şenol Güneş'e takıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneşten transfer tepkisi

    Beşiktaş Yönetimi Kolombiyalı golcü Borja için Palmeiras'la anlaştı ancak Şenol Güneş 25 yaşındaki futbolcuyu veto etti.

    Şenol Güneşten transfer tepkisi

    Güneş kendisine Borja önerisini sunan yönetime, "Transfer yapacağınıza futbolcuların paralarını ödeyin" dedi.

    Şenol Güneşten transfer tepkisi

    BORÇLAR HEMEN TEMİZLENSİN

    Güneş Borja için kendisine sorulan soruya, "Önceliğim futbolculara olan borçların bir an önce temizlenmesi. Bunun problemini yaşıyoruz. Bu halledilmeden transfer asla olmamalı" cevabını verdi.

    Şenol Güneşten transfer tepkisi

    YİNE DE PATRON SİZSİNİZ

    Yönetim Güneş'in bu cevabı karşısında şaşırırken tecrübeli hocanın ayrıca, "Benim Borja için görüşüm olumsuz. Ancak patron sizsiniz. Fikrimi sordunuz ben de cevapladım" dediği öğrenildi.

    Şenol Güneşten transfer tepkisi

    AVRUPA'DAN OYUNCU İSTEDİ

    Yönetimin Borja konusundaki temasları Güneş'in keyfini kaçırdı. Güneş'in yönetimden Avrupa liglerinde oynayan bir oyuncu talep ettiği öne sürüldü.

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