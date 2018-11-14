Şenol Güneşten transfer tepkisi - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş'ten transfer tepkisi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yönetim arasında fikir ayrılığı oluştu.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:17:37
Güncelleme: 07:58:52
Yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından gelen puan kayıpları moralleri bozarken devre arası yapılacak transferler Şenol Güneş'e takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Yönetimi Kolombiyalı golcü Borja için Palmeiras'la anlaştı ancak Şenol Güneş 25 yaşındaki futbolcuyu veto etti.
Güneş kendisine Borja önerisini sunan yönetime, "Transfer yapacağınıza futbolcuların paralarını ödeyin" dedi.
BORÇLAR HEMEN TEMİZLENSİN
Güneş Borja için kendisine sorulan soruya, "Önceliğim futbolculara olan borçların bir an önce temizlenmesi. Bunun problemini yaşıyoruz. Bu halledilmeden transfer asla olmamalı" cevabını verdi.
YİNE DE PATRON SİZSİNİZ
Yönetim Güneş'in bu cevabı karşısında şaşırırken tecrübeli hocanın ayrıca, "Benim Borja için görüşüm olumsuz. Ancak patron sizsiniz. Fikrimi sordunuz ben de cevapladım" dediği öğrenildi.
AVRUPA'DAN OYUNCU İSTEDİ
Yönetimin Borja konusundaki temasları Güneş'in keyfini kaçırdı. Güneş'in yönetimden Avrupa liglerinde oynayan bir oyuncu talep ettiği öne sürüldü.