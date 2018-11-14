Şenol Güneşten transfer tepkisi

YİNE DE PATRON SİZSİNİZ

Yönetim Güneş'in bu cevabı karşısında şaşırırken tecrübeli hocanın ayrıca, "Benim Borja için görüşüm olumsuz. Ancak patron sizsiniz. Fikrimi sordunuz ben de cevapladım" dediği öğrenildi.