Şenol Güneşten ilk 11de büyük değişiklik!

Bu sezon deplasmanlarda büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta bir yandan da forvet krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö yenilgisi sonrası ligde oynayacağı Konyaspor maçında ilk 11'de önemli değişikliklere gidecek.
5 Ekim 2018 Cuma, 18:13:28
Güncelleme: 18:18:52
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Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 yenilirken, bu sezon resmi maçlarda 3'üncü mağlubiyetini aldı.
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Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik!
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Elemelere başladığı 26 Temmuz tarihinden bu yana lig ve Avrupa'da 15 maç yapan Siyah beyazlılar bu karşılaşmaların 9'unu kazanırken 3'ünde berabere kaldı ve 3'ünde de mağlup oldu.
Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik!
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15 maçta rakip filelere 30 gol atan Şenol Güneş'in öğrencileri kalesinde de 14 gol gördü.
Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik!
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SANTRAFOR SIKINTISI DEVAM EDİYOR!
Oyun anlamında geçen sezonların gerisinde kalan siyah beyazlı takımda görünen en büyük sıkıntı yine santrfor olarak duruyor.
Şenol Güneş'ten ilk 11'de büyük değişiklik!
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Beşiktaş; 15 maçta 30 gol atmasına rağmen gollerin büyük bölümünün santrforlar yerine diğer oyunculardan gelmesi özellikle kaybedilen maçlarda mevcut golcülerin fazlasıyla sorgulanmasına sebep oluyor.