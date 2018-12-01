Şenol Güneş'ten derbi öncesi sert uyarı

TRİBÜNE AYAK UYDURUN

"Derbilerde saha içindeki futbol kadar, taraftar desteği de galibiyet için önemlidir. Tribünlerin müthiş coşkusuna, bizler de saha içerisinde karşılık vermeliyiz. Üç puan bizi tahminlerimizden daha iyi noktalara taşıyacaktır." Öte yandan tecrübeli teknik adam bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliğine de dikkat çekerken, "Puan kayıplarımızın temel nedeni buydu. Tam konsantre olmamız durumunda sıkıntı yaşamayız" dedi.