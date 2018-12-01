Şenol Güneş'ten derbi öncesi sert uyarı

Futbolcularını derbi için tatlı sert uyaran Şenol Güneş, "Bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Zaten inanmayan stada gelmesin. Taraftarlarımız bizden zafer bekliyor" dedi.
1 Aralık 2018 Cumartesi 22:30
Güncelleme: 02.12.2018 07:49
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde oyuncularını tatlı sert bir dille uyardı.
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Norveç deplasmanındaki muhteşem geri dönüşün tüm camianın yüzünü güldürdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Son dönemde gereksiz puanlar kaybettik. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, daha fazla puan kaybedemeyiz. G.Saray derbisini mutlaka kazanmak zorundayız. Ben başaracağımıza yürekten inanıyorum. Zaten derbiyi kazanacağımıza inanmayanlar yarın bizimle stada gelmesin" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı taraftarların Vodafone Park'ı tıka basa dolduracağını belirten Güneş şöyle devam etti:
TRİBÜNE AYAK UYDURUN
"Derbilerde saha içindeki futbol kadar, taraftar desteği de galibiyet için önemlidir. Tribünlerin müthiş coşkusuna, bizler de saha içerisinde karşılık vermeliyiz. Üç puan bizi tahminlerimizden daha iyi noktalara taşıyacaktır." Öte yandan tecrübeli teknik adam bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliğine de dikkat çekerken, "Puan kayıplarımızın temel nedeni buydu. Tam konsantre olmamız durumunda sıkıntı yaşamayız" dedi.
Beşiktaş, Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti G.Saray'a karşı elde etti. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde G.Saray ile yaptığı 6 maçın 4'ünde galibiyet sevinci yaşadı. Bir maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, G.Saray derbisindeki tek yenilgisini ise geçen sezon aldı.