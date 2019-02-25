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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i
Şenol Güneş, son taktiği verdi, son uyarıları yaptı. Usta hoca, "Kaybettikleri maçların bir önemi yok. Rakibimizin adı Fenerbahçe" dedi ve ekledi: "Oyunu rakip sahaya yıkın, şut atın. Duran toplara dikkat!"
25 Şubat 2019 Pazartesi 01:34
Güncelleme: 25.02.2019 01:43
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Beşiktaş, dev derbiye tamamen hazır...
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Dün yapılan son idmanda mücadelenin taktiği üzerinde tekrar duran teknik direktör Şenol Güneş, antrenman sonunda son uyarılarını da gerçekleştirdi.
Usta hoca, rakibin son maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen oyuncularından dikkatli olmalarını isteyerek, "Bu bir derbi mücadelesi ve o takımın adı da Fenerbahçe" dedi.
Rakiplerinin, gol bitiriciliğindeki şanssızlığı, kanatlardan saldırılara karşı savunma zafiyeti ve bireysel hatalarını anlatan siyah-beyazlı çalıştırıcı, öğrencilerinden bol bol şut atmalarını istedi.
TOPU TUT, PAS YAP, AGRESİF OYNA Güneş, derbideki oyun planlarını da paylaştı. 4 kritik nokta belirledi. Oyuncularından bu isteklerini yerine getirmeleri durumunda galibiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi;