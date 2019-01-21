Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

ARTIK BEŞİKTAŞ FORMAYI GİYİYORSUN

Deneyimli futbolcuya Beşiktaş formasıyla başarılı olacağını bildiğini söyleyen Güneş, "Sen daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de taraftarlarla benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmesini bilmiştin."