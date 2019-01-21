Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...
Akhisarspor maçında taraftardan tepki gördüğü için üzgün olan Burak Yılmaz'a hocası Şenol Güneş sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı golcü oyuncuya çok farklı şekilde motive etti.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:23:37
Güncelleme: 12:25:10
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ilk maçında Beşiktaşlı taraftarların hedefi olmuştu.
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Akhisarspor'la oynadıkları mücadelenin öncesi, sırası ve sonrasında konuk tribünde yer alan Siyah- Beyazlılar'ın tepkisini çeken 33 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda oyundan alınırken üzgün bir görüntü sergilemişti.
Hürriyet'tin haberine göre; Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının teselli ettiği başarılı oyuncuyla önceki günkü idman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in özel bir görüşme yaptığı bildirildi.
ARTIK BEŞİKTAŞ FORMAYI GİYİYORSUN
Deneyimli futbolcuya Beşiktaş formasıyla başarılı olacağını bildiğini söyleyen Güneş, "Sen daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de taraftarlarla benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmesini bilmiştin."
"Senin profesyonelliğine güveniyorum. Burada da eleştirilere kulağını tıkayıp sana yakışan performansı göstereceğine inanıyorum."