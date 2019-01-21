Şenol Güneşten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası... - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

Akhisarspor maçında taraftardan tepki gördüğü için üzgün olan Burak Yılmaz'a hocası Şenol Güneş sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı golcü oyuncuya çok farklı şekilde motive etti.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 12:23:37 Güncelleme: 12:25:10
Şenol Güneşten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ilk maçında Beşiktaşlı taraftarların hedefi olmuştu.

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Şenol Güneşten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

Akhisarspor'la oynadıkları mücadelenin öncesi, sırası ve sonrasında konuk tribünde yer alan Siyah- Beyazlılar'ın tepkisini çeken 33 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda oyundan alınırken üzgün bir görüntü sergilemişti.

Şenol Güneşten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

Hürriyet'tin haberine göre; Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının teselli ettiği başarılı oyuncuyla önceki günkü idman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in özel bir görüşme yaptığı bildirildi.

Şenol Güneşten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

ARTIK BEŞİKTAŞ FORMAYI GİYİYORSUN

Deneyimli futbolcuya Beşiktaş formasıyla başarılı olacağını bildiğini söyleyen Güneş, "Sen daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de taraftarlarla benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmesini bilmiştin."

Şenol Güneşten Burak Yılmaz hamlesi! Akhisar maçı sonrası...

"Senin profesyonelliğine güveniyorum. Burada da eleştirilere kulağını tıkayıp sana yakışan performansı göstereceğine inanıyorum."

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