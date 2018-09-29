Şenol Güneşten abisine sert gönderme: Tezgah!

"ÇIKAN HER KANUN VE KARARLAR TOPLUMUN YARARINA OLMASI LAZIM"

Çıkan her kanun ve kararların toplumun yararına olması lazım olduğunu dile getiren Güneş, "Siz burada düşünmeden yanlış yaparsanız geriye daha büyük patlar. Bu ülkenin güven sorunu var. Ben kendi takımımda adaletli olmak zorundayım. Benim keyfime göre alınmaz bu kararlar. Birini diğerine tercih ettiğim zaman benim ve takımın dengesi bozulur. Bu ülkede krizde varsa bizim. Ama bunların düzeltilmesi için gene hep birlikte olacağız. Anlaşma yapıp sonra bozduğunuz zaman güveni sarsacaksınız. Siz bir iş yerinde anlaştınız sıkıntı var işinize son verebilir. Yeni mukavele yaptık ama 1 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bırakın kişisel güvensizliği hukuken güvensizliği sağlarız" diye sözlerini tamamladı.