Şenol Güneşin ağabeyi açıkladı: Sezon sonu Beşiktaştan ayrılıyor - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Şenol Güneş'in ağabeyi açıkladı: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağabey Güneş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.
    28 Eylül 2018 Cuma, 11:45:46 Güncelleme: 12:12:31
    Şenol Güneş'in ağabeyi açıkladı: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor
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    • 9
    Şenol Güneşin ağabeyi açıkladı: Sezon sonu Beşiktaştan ayrılıyor

    Eski futbolcu "Rak Rak Zeki lakaplı" Zekeriye Güneş Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi. Trabzon'da yapın yapan Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Zekeriye Güneş, Şenol Güneş'in geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.


    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneş'in ağabeyi açıkladı: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor
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    • 9
    Şenol Güneşin ağabeyi açıkladı: Sezon sonu Beşiktaştan ayrılıyor

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağabey Güneş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.


    Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha ne kadar kalır?
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    Şenol Güneş Beşiktaşta daha ne kadar kalır?

    -Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha ne kadar kalır?

    "Bana göre bu sezon sonuna kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takımda aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde. "

    Trabzonspor'da başkanlık yapar mı?
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    Trabzonsporda başkanlık yapar mı?

    -Trabzonspor'da başkanlık yapar mı?

    "    Bence yapmaz. Bakanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Şenol hocada şu huy var; Şuraya 20 kişi alınacak. Ben 21. kişiyim. Beni almaz. Hakedeni alır oraya. Herkes Şenol hocayla çalışmaz. İşi verir, işin yapılmasını ister. Yapıldığında hakkını verir. Şenol hoca sabah 8'de idmana gider, akşam 8'de çıkar. Diğer hocalar gibi antrenmanı yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yapar. Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, der hemen hayrola niye geldin? İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir."

    Şenol hocanın veli ahtı sizce kimdir?
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    Şenol hocanın veli ahtı sizce kimdir?

    -Şenol hocanın veli ahtı sizce kimdir?

    "Sağlığı el verdikçe bu işi yapar. Kulüp takımı çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takım olur olmaz bilemem. Valla bana göre Şenol Güneş'in veliahtı olarak kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz. Kimse onun gibi yaşayamaz. Asla torpili yoktur. Ona takıma "kardeşini alacağız" deseler, "Ben karışmam" der."

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