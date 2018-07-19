Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor... - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
Fikret Orman ile görüşen Şenol Güneş, yıldız futbolcunun satışına onay verdi
19 Temmuz 2018 Perşembe, 09:52:12
Güncelleme: 09:53:02
Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile transfer zirvesi gerçekleştirdi.
Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlı teknik adam, Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan Domagaj Vida'nın satışına onay verdi.
Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
West Ham'dan Hırvat stoper için 22 milyon euro'luk teklif alan Beşiktaş, yeniden İngiltere'ye giderek Liverpool ile görüşme gerçekleştirecek.
Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
Siyah beyazlılar, Vida'nın satılması halinde stoper ve forvet transferlerine yönelecek.
Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...