Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor... - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...

    Fikret Orman ile görüşen Şenol Güneş, yıldız futbolcunun satışına onay verdi
    19 Temmuz 2018 Perşembe, 09:52:12 Güncelleme: 09:53:02
    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
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    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile transfer zirvesi gerçekleştirdi.

    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
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    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...

    Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlı teknik adam, Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan Domagaj Vida'nın satışına onay verdi.

    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
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    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...

    West Ham'dan Hırvat stoper için 22 milyon euro'luk teklif alan Beşiktaş, yeniden İngiltere'ye giderek Liverpool ile görüşme gerçekleştirecek.

    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
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    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...

    Siyah beyazlılar, Vida'nın satılması halinde stoper ve forvet transferlerine yönelecek.

    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
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    Şenol Güneş onayı verdi! Satılıyor...
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