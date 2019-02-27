Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

Pazartesi akşamı bir derbi oynandı, sahada enteresan işler oldu. Peki, bu olan enteresan işler tesadüfen mi oldu? Bunlar hiç beklenmedik şeyler miydi? Bakınız, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Mutlaka sebepleri vardır. Ama sonunda değişik

değişik yerden çıkar ve sonunda da iş doğruya varır. Şimdi hangisinden başlayalım? İsterseniz ev sahibinden başlayalım...