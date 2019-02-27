Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bugünkü yazısında Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Maçın direksiyonu Şenol Güneş'in elindeydi. O, direksiyon başında uyuyunca arabayı devirdi. Arabayı devirince çıkan gürültüden uyanan Ersun Yanal, biraz doğru işler yaptı ve ibre Fenerbahçe'ye döndü."
Pazartesi akşamı bir derbi oynandı, sahada enteresan işler oldu. Peki, bu olan enteresan işler tesadüfen mi oldu? Bunlar hiç beklenmedik şeyler miydi? Bakınız, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Mutlaka sebepleri vardır. Ama sonunda değişik
değişik yerden çıkar ve sonunda da iş doğruya varır. Şimdi hangisinden başlayalım? İsterseniz ev sahibinden başlayalım...
GÜNEŞ'E İÇERİDEN ATEŞ EDİYORLAR
Madem maç Beşiktaş'ın stadında oynandı ondan konuşalım. Şenol Güneş Beşiktaş'a geldi. 3.5 senedir görev yapıyor. Beşiktaş'a güzel şeyler de yaşattı, acı şeyler de. Ama bakınız, Şenol Güneş- Fikret Orman ortaklığının son iki yıldır çok kötü durumda olduğunu ve birbirlerini çekemediklerini, bu ikisinin sonunu çok merak ettiğimi defalarca belirttim.
Bakınız, derbiden sonra Şenol Güneş'e bu sefer içeriden ateş edilmeye başlandı sosyal medya üzerinden. Ateş ettiren kimler, bunu Beşiktaş camiasında yaşayanlar çok net olarak biliyorlar. Peki, bu duruma tesadüfen mi gelindi? Hayır... Hem Şenol Güneş hem Fikret Orman seyirciye oynayacağız diye diye Beşiktaş'ı önceki akşam bitirdiler.
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