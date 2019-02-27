Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bugünkü yazısında Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Maçın direksiyonu Şenol Güneş'in elindeydi. O, direksiyon başında uyuyunca arabayı devirdi. Arabayı devirince çıkan gürültüden uyanan Ersun Yanal, biraz doğru işler yaptı ve ibre Fenerbahçe'ye döndü."

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:46 Güncelleme: 27.02.2019 10:18
Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

Pazartesi akşamı bir derbi oynandı, sahada enteresan işler oldu. Peki, bu olan enteresan işler tesadüfen mi oldu? Bunlar hiç beklenmedik şeyler miydi? Bakınız, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Mutlaka sebepleri vardır. Ama sonunda değişik
değişik yerden çıkar ve sonunda da iş doğruya varır. Şimdi hangisinden başlayalım? İsterseniz ev sahibinden başlayalım...

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Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

GÜNEŞ'E İÇERİDEN ATEŞ EDİYORLAR

Madem maç Beşiktaş'ın stadında oynandı ondan konuşalım. Şenol Güneş Beşiktaş'a geldi. 3.5 senedir görev yapıyor. Beşiktaş'a güzel şeyler de yaşattı, acı şeyler de. Ama bakınız, Şenol Güneş- Fikret Orman ortaklığının son iki yıldır çok kötü durumda olduğunu ve birbirlerini çekemediklerini, bu ikisinin sonunu çok merak ettiğimi defalarca belirttim.

Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

Peki, ben müneccim miyim? Hayır. İçeriden gelen haberler, karşıdan baktığımız zaman gördüklerimiz, bu yorumları yapmama neden oldu. Buradaki derbideki finali yaratanlar, basın içinde bulunan Başkan Orman yalakalarıyla, Güneş yalakalarıdır.

Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

Bakınız, derbiden sonra Şenol Güneş'e bu sefer içeriden ateş edilmeye başlandı sosyal medya üzerinden. Ateş ettiren kimler, bunu Beşiktaş camiasında yaşayanlar çok net olarak biliyorlar. Peki, bu duruma tesadüfen mi gelindi? Hayır... Hem Şenol Güneş hem Fikret Orman seyirciye oynayacağız diye diye Beşiktaş'ı önceki akşam bitirdiler.

ERMAN TOROĞLU'NDAN DERBİ YORUMU I İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı

BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAZIK OLDU

Şenol Güneş'in seyirci açısından biraz primi vardı. Derbi akşamı o da bitti. İyi, güzel de burada zararı kim gördü? Resmen Beşiktaş. Yazık oldu Beşiktaş'a... Bunun daha ilerdeki günlerde ve aylarda sıkıntılarını siyahbeyazlılar artarak yaşayacaklardır.

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