Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

Tecrübeli hoca dünkü idman öncesi takımla yaptığı görüşmede, "Bu maçı önce beyninizde kazanmalısınız. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. Üstelik bu takım bize ters gelen bir ekip. Ancak savaşırsak zafer bizim" ifadesini kullandı.