Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takımla yaptığı görüşmede, "Savaşırsak zafer bizim. Bu maçı kazanırsak bizi kimse durduramaz" dedi.
    2 Kasım 2018 Cuma, 11:18:18 Güncelleme: 11:18:52
    Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

    Şenol Güneş, Başakşehir maçı öncesi futbolcularını motive etmeye devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

    Tecrübeli hoca dünkü idman öncesi takımla yaptığı görüşmede, "Bu maçı önce beyninizde kazanmalısınız. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. Üstelik bu takım bize ters gelen bir ekip. Ancak savaşırsak zafer bizim" ifadesini kullandı.

    Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

    KAZANIRSAK İDDİAMIZ ARTAR
    Bu maçı kazanmaları durumunda kendilerini hiçbir takımın durduramayacağını ifade eden Güneş, "Galip geldiğimiz takdirde zirve yarışında ciddi biçimde iddialı duruma geleceğiz" diye konuştu.

    Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

    ASLA PAS HATASI YAPMAYIN
    Başakşehir'in tehlikeli oyuncuları olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Bu maçta hata istemiyorum. Özellikle pas hatası olmasın. Topu ne kadar kendimizde tutarsak şansımız o kadar artar" dedi.

    Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

    BİZİ ANCAK 3 PUAN SEVİNDİRİR
    Başakşehir önünde galibiyet dışında hiçbir sonucun kendilerini memnun etmeyeceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Şampiyon gibi oynayın. Sizden iyi bir performans bekliyorum" ifadesini kullandı. (Milliyet)

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