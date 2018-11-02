Şenol Güneş galibiyetin şifresini verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takımla yaptığı görüşmede, "Savaşırsak zafer bizim. Bu maçı kazanırsak bizi kimse durduramaz" dedi.
2 Kasım 2018 Cuma, 11:18:18
Güncelleme: 11:18:52
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Şenol Güneş, Başakşehir maçı öncesi futbolcularını motive etmeye devam ediyor.
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Tecrübeli hoca dünkü idman öncesi takımla yaptığı görüşmede, "Bu maçı önce beyninizde kazanmalısınız. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. Üstelik bu takım bize ters gelen bir ekip. Ancak savaşırsak zafer bizim" ifadesini kullandı.
KAZANIRSAK İDDİAMIZ ARTAR
Bu maçı kazanmaları durumunda kendilerini hiçbir takımın durduramayacağını ifade eden Güneş, "Galip geldiğimiz takdirde zirve yarışında ciddi biçimde iddialı duruma geleceğiz" diye konuştu.
ASLA PAS HATASI YAPMAYIN
Başakşehir'in tehlikeli oyuncuları olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Bu maçta hata istemiyorum. Özellikle pas hatası olmasın. Topu ne kadar kendimizde tutarsak şansımız o kadar artar" dedi.
BİZİ ANCAK 3 PUAN SEVİNDİRİR
Başakşehir önünde galibiyet dışında hiçbir sonucun kendilerini memnun etmeyeceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Şampiyon gibi oynayın. Sizden iyi bir performans bekliyorum" ifadesini kullandı. (Milliyet)