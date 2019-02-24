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Şenol Güneş Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına "Evimizde oynamanın avantajlıyla hızlı ve golle başlamalıyız. Son düdük çalana kadar savaşarak galip geleceğiz" dedi.
24 Şubat 2019 Pazar 07:45
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Hafta başından bu yana neredeyse tesislerden ayrılmayan ve sabahlara kadar rakibinin maçlarını izleyen teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin işini hızlıca bitirmenin planlarını yapıyor.
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Oyunun ilk bölümünde tam saha pres isteyen tecrübeli çalıştırıcı oyuncularından başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleye saldırmasını ve erken bir gol bulmalarını istedi.
Rakiplerinin Avrupa'dan moral bozukluğuyla dönmesini avantaja çevirmek istediklerini ifade eden Güneş, "İlk yarım saatlik periyottaki baskıyla işi bitirmeliyiz" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin mevcut durumunun ve futbolcuların hem psikolojik hem de fiziksel olarak sıkıntılı olduklarını belirten Güneş şöyle devam etti:
"Rakibimiz bu derbiye çıkış maçı olarak bakıyor. Skor ne olursa olsun son düdük çalana kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hücumdaki oyuncularımız da gerektiğinde savunmaya yardım edecek. Sahada dört dörtlük bir mücadele ve kazanma isteği görmek istiyorum. Hakemle asla uğraşmayın. Hele gereksiz kart göreni affetmem. Herkes buna göre kendini hazırlasın."