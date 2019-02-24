Şenol Güneş Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi!

"Rakibimiz bu derbiye çıkış maçı olarak bakıyor. Skor ne olursa olsun son düdük çalana kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hücumdaki oyuncularımız da gerektiğinde savunmaya yardım edecek. Sahada dört dörtlük bir mücadele ve kazanma isteği görmek istiyorum. Hakemle asla uğraşmayın. Hele gereksiz kart göreni affetmem. Herkes buna göre kendini hazırlasın."